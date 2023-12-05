ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 arttı

Salı, 05 Aralık 2023 09:36:40 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 2 Aralık 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 ve yıllık %7,1 artışla 1.544.028 mt oldu.

2 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,1 olurken, bu oran önceki hafta %73,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %71,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 2 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle ve %75,5 kapasite kullanım oranıyla 74.337.439 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %78,1 kapasite kullanım oranıyla 74.594.172 mt olarak kaydedilmişti.