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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 arttı

Salı, 26 Temmuz 2022 09:13:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 23 Temmuz 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 artışla ve yıllık %5,8 düşüşle 1.591.202 mt oldu.

23 Temmuz tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,6 olurken, bu oran önceki hafta %78,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %84,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 23 Temmuz tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,6 düşüşle ve %80,4 kapasite kullanım oranıyla 46.364.398 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80,1 kapasite kullanım oranıyla 47.613.591 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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