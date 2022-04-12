ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 arttı

Salı, 12 Nisan 2022 09:28:48 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 9 Nisan 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 artışla ve yıllık %2,7 düşüşle 1.577.594 mt oldu.

9 Nisan tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,7 olurken, bu oran önceki hafta %79,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 9 Nisan tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,6 düşüşle ve %80,2 kapasite kullanım oranıyla 22.362.104 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %77,1 kapasite kullanım oranıyla 22.490.924 mt olarak kaydedilmişti.