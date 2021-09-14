ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 artış gösterdi

Salı, 14 Eylül 2021 09:57:16 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 11 Eylül 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 ve yıllık %22,4 artışla 1.707.321 mt oldu.

11 Eylül tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %85,3 olurken, bu oran önceki hafta %84,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %68,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 11 Eylül tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %20,1 artış ve %80,8 kapasite kullanım oranıyla 59.680.055 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %66,8 kapasite kullanım oranıyla 49.683.787 mt olarak kaydedilmişti.