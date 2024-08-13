ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 yükseldi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 10 Ağustos 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,8 artış ve yıllık %0,4 düşüşle 1,57 milyon mt oldu.

10 Ağustos tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,1 olurken, bu oran önceki hafta %77,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 10 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,1 düşüşle ve %76,5 kapasite kullanım oranıyla 49,13 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,2 kapasite kullanım oranıyla 50,20 milyon mt olarak kaydedilmişti.

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