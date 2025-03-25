 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 düşüş kaydetti

Salı, 25 Mart 2025 10:12:48 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 22 Mart 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,8 ve yıllık %2,5 düşüşle 1,50 milyon mt oldu.

22 Mart tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,3 olurken, bu oran önceki hafta %74,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 22 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,4 düşüşle ve %74,4 kapasite kullanım oranıyla 17,39 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,8 kapasite kullanım oranıyla 17,64 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %1,6 geriledi

25 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %8,5 azaldı

24 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 azaldı

18 Mar | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %1,5 geriledi

17 Mar | Çelik Haberler

ABD çelik sektörü temsilcileri Trump’ın vergi politikalarını destekliyor

11 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,8 arttı

11 Mar | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Şubat döneminde %8,4 yükseldi

10 Mar | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat ayının sonunda %0,5 arttı, stoklar düştü

07 Mar | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Şubat döneminde yükseldi

04 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 azaldı

04 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis