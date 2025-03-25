ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 düşüş kaydetti

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 22 Mart 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,8 ve yıllık %2,5 düşüşle 1,50 milyon mt oldu.

22 Mart tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,3 olurken, bu oran önceki hafta %74,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 22 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,4 düşüşle ve %74,4 kapasite kullanım oranıyla 17,39 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,8 kapasite kullanım oranıyla 17,64 milyon mt olarak kaydedilmişti.