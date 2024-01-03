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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 düştü

Çarşamba, 03 Ocak 2024 08:58:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 30 Aralık 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,8 düşüş ve yıllık %6,6 artışla 1.524.070 mt oldu.

30 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,1 olurken, bu oran önceki hafta %73,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %70,6 olarak kaydedilmişti.

2023 yılının başından 30 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,2 artışla ve %75,4 kapasite kullanım oranıyla 80.491.780 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,5 kapasite kullanım oranıyla 80.311.251 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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