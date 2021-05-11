ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 düştü

Salı, 11 Mayıs 2021 11:43:02 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,8 düşüşle ve yıllık %45,1 artışla 1.609.345 mt oldu.

8 Mayıs 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,1 olurken, bu oran önceki hafta %78,7, geçtiğimiz yılın aynı haftasında %55,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 8 Mayıs’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,7 artış ve %77,4 kapasite kullanım oranıyla 29.110.651 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %73,7 kapasite kullanım oranıyla 27.547.572 mt olarak kaydedilmişti.