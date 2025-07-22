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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 azaldı - 30. hafta, 2025

Salı, 22 Temmuz 2025 10:55:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 19 Temmuz 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,8 düşüş ve yıllık %4,2 artışla 1,60 milyon mt oldu.

19 Temmuz tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78 olurken, bu oran önceki hafta %78,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 19 Temmuz tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,8 artışla ve %76,2 kapasite kullanım oranıyla 44,22 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,2 kapasite kullanım oranıyla 43,87 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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