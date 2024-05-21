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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 arttı

Salı, 21 Mayıs 2024 09:24:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 18 Mayıs 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,8 artış ve yıllık %1,5 düşüşle 1.567.615 mt oldu.

18 Mayıs tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,8 olurken, bu oran önceki hafta %77,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %77,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 18 Mayıs tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,8 düşüşle ve %76,4 kapasite kullanım oranıyla 30.573.940 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,9 kapasite kullanım oranıyla 31.442.116 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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