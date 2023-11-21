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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 arttı

Salı, 21 Kasım 2023 09:24:04 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 18 Kasım 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,8 düşüş ve yıllık %6,4 artışla 1.538.585 mt oldu.

18 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,8 olurken, bu oran önceki hafta %73,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %71,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 18 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,4 düşüşle ve %75,7 kapasite kullanım oranıyla 71.396.346 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %78,1 kapasite kullanım oranıyla 71.706.603 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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