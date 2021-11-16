ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 arttı

Salı, 16 Kasım 2021 09:11:03 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 13 Kasım 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,8 ve yıllık %14,5 artışla 1.683.734 mt oldu.

13 Kasım tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %84,1 olurken, bu oran önceki hafta %83,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 13 Kasım tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %20 artış ve %81,5 kapasite kullanım oranıyla 74.911.687 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %67,7 kapasite kullanım oranıyla 62.424.289 mt olarak kaydedilmişti.