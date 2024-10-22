ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,7 yükseldi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 19 Ekim 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,7 artış ve yıllık %2 düşüşle 1,48 milyon mt oldu.

19 Ekim tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,4 olurken, bu oran önceki hafta %72,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %72,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 19 Ekim tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,8 düşüşle ve %76,4 kapasite kullanım oranıyla 64,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,4 kapasite kullanım oranıyla 65,62 milyon mt olarak kaydedilmişti..