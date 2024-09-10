ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,7 yükseldi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 7 Eylül 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,7 ve yıllık %4,8 artışla 1,61 milyon mt oldu.

7 Eylül tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,8 olurken, bu oran önceki hafta %79,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %74,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 7 Eylül tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,8 düşüşle ve %76,7 kapasite kullanım oranıyla 55,44 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,9 kapasite kullanım oranıyla 56,47 milyon mt olarak kaydedilmişti.