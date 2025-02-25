ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,7 geriledi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 22 Şubat 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,7 ve yıllık %3,9 düşüşle 1,50 milyon mt oldu.

22 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,5 olurken, bu oran önceki hafta %75 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %77,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 22 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,8 düşüşle ve %74,4 kapasite kullanım oranıyla 11,37 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,4 kapasite kullanım oranıyla 11,46 milyon mt olarak kaydedilmişti.