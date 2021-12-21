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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,7 düştü

Salı, 21 Aralık 2021 09:56:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 18 Aralık 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,7 düşüşle ve yıllık %12 artışla 1.637.468 mt oldu.

18 Aralık tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,8 olurken, bu oran önceki hafta %82,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %72,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 18 Aralık tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %19,3 artış ve %81,6 kapasite kullanım oranıyla 83.192.469 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %68,1 kapasite kullanım oranıyla 69.756.156 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: ham çelik  ABD  çelik üretimi  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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