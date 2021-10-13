ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,7 düştü

Çarşamba, 13 Ekim 2021 09:26:51 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 9 Ekim 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,7 düşüş ve yıllık %19,9 artışla 1.685.549 mt oldu.

9 Ekim tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %84,2 olurken, bu oran önceki hafta %84,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %70,1 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 9 Ekim tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %20,2 artış ve %81,2 kapasite kullanım oranıyla 66.466.704 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %67,1 kapasite kullanım oranıyla 55.275.673 mt olarak kaydedilmişti.