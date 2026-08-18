ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %0,7 arttı - 33. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 15 Ağustos 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,7 ve yıllık %3,9 artışla 1,66 milyon mt oldu.

15 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD'li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,4 olurken, bu oran önceki hafta %78,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 15 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %5,6 artışla ve %79 kapasite kullanım oranıyla 53,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD'nin ham çelik üretimi %77 kapasite kullanım oranıyla 50,81 milyon mt olarak kaydedilmişti.