ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 azaldı - 28. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 11 Temmuz 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 düşüş ve yıllık %3,9 artışla 1,67 milyon mt oldu.

11 Temmuz tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,7 olurken, bu oran önceki hafta %80,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 11 Temmuz tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,9 artışla ve %78,8 kapasite kullanım oranıyla 45,31 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77 kapasite kullanım oranıyla 42,79 milyon mt olarak kaydedilmişti.