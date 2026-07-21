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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 düştü - 29. Hafta, 2026

Salı, 21 Temmuz 2026 10:06:22 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 18 Temmuz 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 düşüş ve yıllık %3,3 artışla 1,66 milyon mt oldu.

18 Temmuz tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,3 olurken, bu oran önceki hafta %79,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 18 Temmuz tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,8 artışla ve %78,8 kapasite kullanım oranıyla 46,98 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77 kapasite kullanım oranıyla 44,40 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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