ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %1,5 artış kaydetti - 30. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 25 Temmuz 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,5 ve yıllık %4,9 artışla 1,68 milyon mt oldu.

25 Temmuz tarihi ile sona eren haftada ABD'li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80,5 olurken, bu oran önceki hafta %79,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 25 Temmuz tarihine kadar olan dönemde ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %5,8 artışla ve %78,9 kapasite kullanım oranıyla 48,66 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD'nin ham çelik üretimi %77 kapasite kullanım oranıyla 46,01 milyon mt olarak kaydedilmişti.