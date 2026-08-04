ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 arttı - 31. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 1 Ağustos 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,6 ve yıllık %5,6 artışla 1,69 milyon mt oldu.

1 Ağustos tarihi ile sona eren haftada ABD'li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81 olurken, bu oran önceki hafta %80,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 1 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %5,8 artışla ve %79 kapasite kullanım oranıyla 50,36 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD'nin ham çelik üretimi %77 kapasite kullanım oranıyla 47,61 milyon mt olarak kaydedilmişti.