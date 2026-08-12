ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %2,7 azaldı - 32. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 8 Ağustos 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %2,7 düşüş ve yıllık %3,2 artışla 1,65 milyon mt oldu.

8 Ağustos tarihi ile sona eren haftada ABD'li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,8 olurken, bu oran önceki hafta %81 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 8 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %5,7 artışla ve %78,9 kapasite kullanım oranıyla 52,01 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD'nin ham çelik üretimi %77 kapasite kullanım oranıyla 47,39 milyon mt olarak kaydedilmişti.