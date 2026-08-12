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ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %2,7 azaldı - 32. Hafta, 2026

Çarşamba, 12 Ağustos 2026 10:35:58 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 8 Ağustos 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %2,7 düşüş ve yıllık %3,2 artışla 1,65 milyon mt oldu.

8 Ağustos tarihi ile sona eren haftada ABD'li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,8 olurken, bu oran önceki hafta %81 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 8 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %5,7 artışla ve %78,9 kapasite kullanım oranıyla 52,01 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD'nin ham çelik üretimi %77 kapasite kullanım oranıyla 47,39 milyon mt olarak kaydedilmişti.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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