ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 azaldı - 26. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 27 Haziran 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 düşüş ve yıllık %2,8 artışla 1,67 milyon mt oldu.

27 Haziran tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,8 olurken, bu oran önceki hafta %80,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %79,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 27 Haziran tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6 artışla ve %78,7 kapasite kullanım oranıyla 41,94 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,8 kapasite kullanım oranıyla 39,57 milyon mt olarak kaydedilmişti.