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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 yükseldi - 27. Hafta, 2026

Salı, 07 Temmuz 2026 09:41:40 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 4 Temmuz 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,8 ve yıllık %4,3 artışla 1,68 milyon mt oldu.

4 Temmuz tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80,4 olurken, bu oran önceki hafta %79,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 4 Temmuz tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6 artışla ve %78,8 kapasite kullanım oranıyla 43,65 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,8 kapasite kullanım oranıyla 41,19 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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