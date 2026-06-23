ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 düştü - 25. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 20 Haziran 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 düşüş ve yıllık %3,3 artışla 1,68 milyon mt oldu.

20 Haziran tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80,2 olurken, bu oran önceki hafta %80,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %79,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 20 Haziran tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6,1 artışla ve %78,6 kapasite kullanım oranıyla 40,27 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,8 kapasite kullanım oranıyla 37,95 milyon mt olarak kaydedilmişti.