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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 yükseldi

Çarşamba, 21 Şubat 2024 09:34:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 17 Şubat 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %0,6 artış ve yıllık %4,4 düşüşle 1.561.265 mt oldu.

17 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,5 olurken, bu oran önceki hafta %77 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %80,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 17 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,8 düşüşle ve %76,5 kapasite kullanım oranıyla 10.575.053 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %78,1 kapasite kullanım oranıyla 10.771.004 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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