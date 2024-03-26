ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 düştü

Salı, 26 Mart 2024 10:22:59 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 23 Mart 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %0,6 ve yıllık %0,9 düşüşle 1.544.936 mt oldu.

23 Mart tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,7 olurken, bu oran önceki hafta %77,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 23 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,9 düşüşle ve %76 kapasite kullanım oranıyla 18.152.767 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,7 kapasite kullanım oranıyla 18.692.542 mt olarak kaydedilmişti.