ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 düştü

Salı, 05 Mart 2024 09:51:27 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 2 Mart 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %0,6 ve yıllık %3,4 düşüşle 1.556.729 mt oldu.

2 Mart tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,3 olurken, bu oran önceki hafta %77,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %79,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 2 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,8 düşüşle ve %75,5 kapasite kullanım oranıyla 13.479.858 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %78,1 kapasite kullanım oranıyla 14.016.004 mt olarak kaydedilmişti.