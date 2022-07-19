ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 düştü

Salı, 19 Temmuz 2022 09:15:23 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 16 Temmuz 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,6 ve yıllık %6,7 düşüşle 1.576.687 mt oldu.

16 Temmuz tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,9 olurken, bu oran önceki hafta %79,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %84,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 16 Temmuz tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşüşle ve %80,4 kapasite kullanım oranıyla 44.773.196 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80,1 kapasite kullanım oranıyla 45.924.413 mt olarak kaydedilmişti.