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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 düştü

Salı, 08 Şubat 2022 09:07:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 5 Şubat 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,6 düşüşle ve yıllık %2,6 artışla 1.619.324 mt oldu.

5 Şubat tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,1 olurken, bu oran önceki hafta %81,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 5 Şubat tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4 artış ve %82 kapasite kullanım oranıyla 8.423.210 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %76,6 kapasite kullanım oranıyla 8.102.066 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: ham çelik  ABD  çelik üretimi  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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