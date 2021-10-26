ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 düştü

Salı, 26 Ekim 2021 09:12:39 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 23 Ekim 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,6 düşüşle ve yıllık %20,7 artışla 1.696.435 mt oldu.

23 Ekim tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %84,7 olurken, bu oran önceki hafta %85,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %70,1 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 23 Ekim tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %20,3 artış ve %81,3 kapasite kullanım oranıyla 69.870.461 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %67,1 kapasite kullanım oranıyla 58.086.132 mt olarak kaydedilmişti.