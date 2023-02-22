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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 azaldı

Çarşamba, 22 Şubat 2023 09:33:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 18 Şubat 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,6 ve yıllık %5,8 düşüşle 1.500.483 mt oldu.

18 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74 olurken, bu oran önceki hafta %74,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %80,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 18 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6,3 düşüşle ve %73 kapasite kullanım oranıyla 10.365.493 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80,3 kapasite kullanım oranıyla 11.066.747 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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