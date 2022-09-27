ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 azaldı

Salı, 27 Eylül 2022 10:03:30 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 24 Eylül 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,6 ve yıllık %8,5 düşüşle 1.526.791 mt oldu.

24 Eylül tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,4 olurken, bu oran önceki hafta %76,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %83,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 24 Eylül tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4 düşüşle ve %79,6 kapasite kullanım oranıyla 60.253.396 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81 kapasite kullanım oranıyla 62.784.441 mt olarak kaydedilmişti.