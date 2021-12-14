ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 arttı

Salı, 14 Aralık 2021 09:21:02 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 11 Aralık 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,6 ve yıllık %12,8 artışla 1.649.261 mt oldu.

11 Aralık tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %82,4 olurken, bu oran önceki hafta %81,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %72,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 11 Aralık tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %19,4 artış ve %81,6 kapasite kullanım oranıyla 81.555.001 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %68,1 kapasite kullanım oranıyla 68.293.774 mt olarak kaydedilmişti.