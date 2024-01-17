ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 düştü

Çarşamba, 17 Ocak 2024 11:21:13 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 13 Ocak 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %0,5 ve yıllık %0,1 artışla 1.541.306 mt oldu.

13 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,5 olurken, bu oran önceki hafta %76,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 13 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,8 artışla ve %76,7 kapasite kullanım oranıyla 2.868.518 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,9 kapasite kullanım oranıyla 2.846.746 mt olarak kaydedilmişti.