ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 düştü

Salı, 28 Kasım 2023 10:48:15 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 25 Kasım 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 düşüş ve yıllık %5,8 artışla 1.530.852 mt oldu.

25 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,4 olurken, bu oran önceki hafta %73,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %71,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 25 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle ve %75,7 kapasite kullanım oranıyla 72.947.368 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %78,1 kapasite kullanım oranıyla 73.173.321 mt olarak kaydedilmişti.