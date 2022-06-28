﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 düştü

Salı, 28 Haziran 2022 09:15:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 25 Haziran 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 ve yıllık %5,1 düşüşle 1.587.573 mt oldu.

25 Haziran tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80,2 olurken, bu oran önceki hafta %80,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %83 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 25 Haziran tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2 düşüşle ve %80,7 kapasite kullanım oranıyla 40.066.721 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %79,4 kapasite kullanım oranıyla 40.868.673 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Haziran ortasında %1,34 düştü

23 Haz | Çelik Haberler

Latin Amerika’nın ham çelik üretimi Nisan ayında azaldı

23 Haz | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında hafifçe azaldı

22 Haz | Çelik Haberler

Dünya ham çelik üretimi Mayıs ayında %3,5 düştü

22 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında aylık %7,9 arttı

22 Haz | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %4,8 düştü

21 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,5 düştü

21 Haz | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları Mayıs’ta aylık %32 arttı

20 Haz | Çelik Haberler

CISA: Çin’de çelik fiyatları Mayıs ayında düşüşe geçti

20 Haz | Çelik Haberler

Hint JSPL’nin ham çelik üretimi Mayıs ayında %1 arttı

16 Haz | Çelik Haberler