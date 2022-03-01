ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 düştü

Salı, 01 Mart 2022 09:10:39 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 26 Şubat 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 düşüşle ve yıllık %0,9 artışla 1.592.109 mt oldu.

26 Şubat tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,7 olurken, bu oran önceki hafta %80,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 26 Şubat tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,9 artış ve %81,2 kapasite kullanım oranıyla 13.210.424 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %76,7 kapasite kullanım oranıyla 12.838.478 mt olarak kaydedilmişti.