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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 düştü

Salı, 02 Kasım 2021 09:22:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 30 Ekim 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 düşüşle ve yıllık %20,1 artışla 1.687.363 mt oldu.

30 Ekim tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %84,3 olurken, bu oran önceki hafta %84,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %70,1 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 30 Ekim tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %20,3 artış ve %81,4 kapasite kullanım oranıyla 71.557.825 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %67,1 kapasite kullanım oranıyla 59.492.268 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ham çelik  |  benzer haberler »


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