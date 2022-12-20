ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 azaldı

Salı, 20 Aralık 2022 09:26:46 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 17 Aralık 2022 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 ve yıllık %8 düşüşle 1.475.989 mt oldu.

17 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %72,9 olurken, bu oran önceki hafta %73,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %80,1 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 17 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,5 düşüşle ve %78,1 kapasite kullanım oranıyla 78.009.723 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81,2 kapasite kullanım oranıyla 82.591.006 mt olarak kaydedilmişti.