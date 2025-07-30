ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 arttı - 31. hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 26 Temmuz 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 ve yıllık %4,8 artışla 1,61 milyon mt oldu.

26 Temmuz tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,4 olurken, bu oran önceki hafta %78 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 26 Temmuz tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,9 artışla ve %76,3 kapasite kullanım oranıyla 45,84 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,2 kapasite kullanım oranıyla 45,41 milyon mt olarak kaydedilmişti.