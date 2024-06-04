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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 arttı

Salı, 04 Haziran 2024 10:48:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 1 Haziran 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 artış ve yıllık %0,5 düşüşle 1.581.223 mt oldu.

1 Haziran tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,5 olurken, bu oran önceki hafta %78,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %77,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 1 Haziran tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,6 düşüşle ve %76,6 kapasite kullanım oranıyla 33.729.129 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,9 kapasite kullanım oranıyla 34.621.798 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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