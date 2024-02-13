ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 arttı

Salı, 13 Şubat 2024 10:29:55 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 10 Şubat 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık %0,5 artış ve yıllık %5 düşüşle 1.551.286 mt oldu.

10 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77 olurken, bu oran önceki hafta %76,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %80,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 10 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,4 düşüşle ve %76,4 kapasite kullanım oranıyla 9.013.787 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %78,1 kapasite kullanım oranıyla 9.138.979 mt olarak kaydedilmişti.