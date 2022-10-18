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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 arttı

Salı, 18 Ekim 2022 09:13:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 15 Ekim 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 artışla ve yıllık %8,1 düşüşle 1.531.327 mt oldu.

15 Ekim tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75,7 olurken, bu oran önceki hafta %75,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %83,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 15 Ekim tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,4 düşüşle ve %79,3 kapasite kullanım oranıyla 64.768.455 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81,2 kapasite kullanım oranıyla 67.783.937 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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