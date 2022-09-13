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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 arttı

Salı, 13 Eylül 2022 09:17:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 10 Eylül 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 artışla ve yıllık %6,3 düşüşle 1.563.079 mt oldu.

10 Eylül tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,2 olurken, bu oran önceki hafta %77,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %83,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 10 Eylül tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,8 düşüşle ve %79,8 kapasite kullanım oranıyla 57.189.833 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81 kapasite kullanım oranıyla 59.446.909 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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