ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 arttı

Çarşamba, 01 Haziran 2022 09:35:15 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 28 Mayıs 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 artışla ve yıllık %2 düşüşle 1.631.118 mt oldu.

28 Mayıs tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %82,4 olurken, bu oran önceki hafta %82,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %81 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 28 Mayıs tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,5 düşüşle ve %80,6 kapasite kullanım oranıyla 33.650.204 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %78,7 kapasite kullanım oranıyla 34.179.999 mt olarak kaydedilmişti.