ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 arttı

Salı, 17 Mayıs 2022 09:16:30 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 14 Mayıs 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 artışla ve yıllık %2,7 düşüşle 1.619.324 mt oldu.

14 Mayıs tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,8 olurken, bu oran önceki hafta %81,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %81 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 14 Mayıs tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,8 düşüşle ve %80,2 kapasite kullanım oranıyla 30.309.042 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %78,7 kapasite kullanım oranıyla 30.852.446 mt olarak kaydedilmişti.