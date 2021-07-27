﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 artış gösterdi

Salı, 27 Temmuz 2021 10:46:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 24 Temmuz 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 ve yıllık %38,4 artışla 1.694.621 mt oldu.

24 Temmuz 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %84,6 olurken, bu oran önceki hafta %84,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %60,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 24 Temmuz tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %18,4 artış ve %79,8 kapasite kullanım oranıyla 47.767.812 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %66,7 kapasite kullanım oranıyla 40.337.062 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: ABD  ham çelik  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16  Tem

Nucor sera gazı salımını azaltmaya yönelik planlarını duyurdu
14  Tem

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Mayıs ayında %2,3 düştü
13  Tem

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 artış gösterdi
05  Tem

Optimus Steel Teksas’ta yer alan uzun mamul üretim tesisini genişletecek
29  Haz

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 düşüş gösterdi