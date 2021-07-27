ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 artış gösterdi

Salı, 27 Temmuz 2021 10:46:52 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 24 Temmuz 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 ve yıllık %38,4 artışla 1.694.621 mt oldu.

24 Temmuz 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %84,6 olurken, bu oran önceki hafta %84,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %60,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 24 Temmuz tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %18,4 artış ve %79,8 kapasite kullanım oranıyla 47.767.812 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %66,7 kapasite kullanım oranıyla 40.337.062 mt olarak kaydedilmişti.