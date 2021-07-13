ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 artış gösterdi

Salı, 13 Temmuz 2021 11:30:19 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 10 Temmuz 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 ve yıllık %37,2 artışla 1.680.106 mt oldu.

10 Temmuz 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %83,6 olurken, bu oran önceki hafta %83 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %60,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 10 Temmuz tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %16,7 artış ve %79,2 kapasite kullanım oranıyla 44.223.442 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %66,7 kapasite kullanım oranıyla 37.888.571 mt olarak kaydedilmişti.